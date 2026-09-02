Dans le Sud de l’Aisne, le sous-préfet à la rencontre des entreprises

Première étape le 20 août, chez Melitta France à Chézy-sur-Marne. Présent sur le territoire depuis 1972, le site assure aujourd’hui la logistique et la distribution de nombreux produits du groupe en France, des filtres et machines à café aux produits ménagers et emballages alimentaires. Le lendemain, direction Château-Thierry pour découvrir WEPA-Greenfield. Spécialisé dans la fabrication de pâte à papier recyclée, le site traite chaque année près de 200 000 tonnes de papiers et cartons récupérés. Cette matière permet de produire environ 130 000 tonnes de pâte à papier recyclée, utilisée notamment pour fabriquer du papier toilette, de l’essuie-tout et des mouchoirs.

Un tissu économique diversifié

Dernière visite le 27 août chez Novacel, à Château-Thierry. Avec près de 650 salariés, l’entreprise fabrique notamment des lunettes, des instruments d’optique et des lentilles de contact, distribués en France mais aussi à l’étranger. Logistique, recyclage, industrie : ces trois visites donnent un aperçu de la diversité du tissu économique local. Elles ont aussi permis au sous-préfet d’échanger directement avec les entreprises sur leurs besoins, leurs projets et leurs perspectives de développement, notamment en matière d’emploi.



