Épinal : Marie-France Thévenon prend la direction de l'ENSTIB

Appelée à succéder à Laurent Bléron le 1er septembre, cette chercheuse renommée prendra les rênes de l'établissement pour propulser l'école au cœur des enjeux régionaux de la transition écologique.

Les formations de l'ENSTIB affichent une attractivité renforcée pour la filière bois à l'échelle régionale. Le cycle ingénieur enregistre ainsi plus de 90 nouvelles inscriptions, tandis que les deux Licences Professionnelles réunissent 82 étudiants. En parallèle, le Master Architecture Bois Construction (ABC) compte 29 intégrations et la spécialisation CHEB accueille 9 apprenants. Ces volumes valident la stratégie de communication de l'établissement et confirment la demande croissante des entreprises locales pour les compétences liées aux matériaux biosourcés.

Une experte scientifique de retour sur le Campus Bois d'Épinal

Cette rentrée amorce également un tournant managérial majeur pour l'école vosgienne. Ancienne élève de l'Université Henri Poincaré, Marie-France Thévenon quitte le CIRAD après vingt ans d'expertise en durabilité du bois pour opérer un retour aux sources stratégique. Elle retrouve un écosystème familier mêlant le pôle de recherche LERMaB et le transfert technologique via le CRITT Bois. De son côté, Laurent Bléron réintègre ses fonctions d'enseignant-chercheur après deux mandats successifs consacrés au développement de la structure.

Grâce à des promotions au complet et une gouvernance scientifique de haut niveau, l'ENSTIB consolide son rôle de moteur économique pour l'innovation industrielle et la filière bois régionale.