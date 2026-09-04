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Pas-de-Calais : le département finaliste du concours européens Régiostars 2026

Le Département du Pas-de-Calais est candidat aux Prix Régiostars 2026 de la Commission européenne. Ce concours récompense chaque année des projets exemplaires qui ont bénéficié de financements européens. Il est possible de soutenir la candidature par vote jusqu'au 14 octobre.

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©Illustration Pixabay

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Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 4 septembre 2026 - Mis à jour le 4 septembre 2026

Le département du Pas-de-Calais en finale. Le département participe au concours européen Régiostars, qui met en lumière des projets innovants qui ont bénéficié de financements européens. Plus de 270 candidatures ont été portées, et une seule française est encore en lice : celle du Pas-de-Calais. Le département présente son projet, les « Portes vers l’emploi». 

Il a été cofinancées par le FSE+ et représente une équipe de 50 personnes, composée d’agents au sein des Services Locaux Allocation Insertion – SLAI (animateurs correspondants et conseillers spécialisés en insertion par l’emploi) et du Service Insertion Emploi. Son but est l’insertion par l’emploi de près de 46 000 foyers allocataires du RSA. Ce projet a déjà permis 11 150 retours à l’emploi.

Il est possible de soutenir le projet du département par un vote, qui se fait sur le site du concours. Les votes sont ouverts jusqu'au 14 octobre. 

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