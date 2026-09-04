Le département du Pas-de-Calais en finale. Le département participe au concours européen Régiostars, qui met en lumière des projets innovants qui ont bénéficié de financements européens. Plus de 270 candidatures ont été portées, et une seule française est encore en lice : celle du Pas-de-Calais. Le département présente son projet, les « Portes vers l’emploi».

Il a été cofinancées par le FSE+ et représente une équipe de 50 personnes, composée d’agents au sein des Services Locaux Allocation Insertion – SLAI (animateurs correspondants et conseillers spécialisés en insertion par l’emploi) et du Service Insertion Emploi. Son but est l’insertion par l’emploi de près de 46 000 foyers allocataires du RSA. Ce projet a déjà permis 11 150 retours à l’emploi.

Il est possible de soutenir le projet du département par un vote, qui se fait sur le site du concours. Les votes sont ouverts jusqu'au 14 octobre.