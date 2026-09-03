Préfecture de l'Oise : Yasmine Beauvinon, nouvelle sous-préfète

La nouvelle sous-préfète Yasmine Beauvinon sera chargée des quartiers prioritaires de la ville notamment via la politique de la ville qui vise à réduire les inégalités et les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et le reste du territoire. Elle est également chargée de la stratégie de lutte contre la pauvreté.

Yasmine Beauvinon possède un Certificat universitaire gestion publique et management, un Master 2 en droit de l'UE et est diplômée de l'Institut national du service public – cycle supérieur de perfectionnement des administrateurs de l’État.

Un parcours professionnel riche

Durant son parcours professionnelle, la nouvelle sous-préfète a été Doctorante contractuelle à l'Université de Strasbourg de 2006 à 2011. Puis a exercé en tant qu'attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l'Université Paris Est Créteil (UPEC) durant trois ans.

Durant un an, jusqu'en 2013, elle a intégré l'Institut régional d’administration à Lille pour ensuite devenir consultante en santé animale et végétale au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. De 2015 à 2018, elle a pris la direction du ministère des Armées en tant que chargée de mission Europe de la défense. Puis, elle est devenue adjointe à la conseillère juridique, chargée des affaires institutionnelles au Secrétariat général des affaires européennes (SGAE). Avant d'être nommée sous-préfète de l'Oise, elle était la cheffe de bureau des affaires européennes et internationales à la direction juridique des ministères sociaux.