Le Centre Condorcet du Creusot change de direction à la rentrée 2026

À la rentrée 2026, Séverine Marques succède à Raphaël Leca à la tête du Centre Universitaire Condorcet au Creusot. Elle connaît déjà l’établissement puisqu’elle a dirigé le site universitaire creusotin de 2024 à 2026. Durant cette période, elle a notamment engagé plusieurs initiatives consacrées à la vie étudiante, avec le lancement d’après-midis dédiés au bien-être et d’un semestre consacré à la réorientation. Elle avait quitté ses fonctions en juin 2026, laissant la direction du site à Florence Marty. Sa nomination à la tête du Centre Condorcet ouvre désormais une nouvelle étape.



Pour les cinq prochaines années, Séverine Marques entend renforcer l’attractivité de l’établissement et développer son potentiel. Sa feuille de route repose notamment sur la communication, les relations avec les acteurs du territoire et la cohésion des équipes. La proximité avec les étudiants figure également parmi ses priorités.

Un bilan marqué par plusieurs projets

Raphaël Leca quitte ainsi la direction après plusieurs années à la tête du Centre Condorcet. Directeur de 2014 à 2022, puis administrateur provisoire de 2024 à 2026, il a accompagné l’évolution du site. Parmi les actions menées figure l’obtention d’un financement de 600 000 euros auprès de la Communauté urbaine Creusot Montceau pour la rénovation de la toiture du bâtiment.



Sous sa direction, les effectifs étudiants ont également progressé. Le site accueille désormais environ 550 étudiants par an, soit une centaine de plus qu’en 2014. Il a par ailleurs accompagné la création au Creusot d’une antenne de l’école ESIREM Dijon, devenue depuis Polytech Dijon, spécialisée dans la robotique. Un service de prêt gratuit de vélos destiné aux étudiants a aussi été mis en place. Raphaël Leca reste responsable de la section creusotine de l’UFR STAPS Dijon-Le Creusot.