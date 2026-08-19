La CCI Moselle dévoile un StoryMap pour mieux comprendre le territoire

La CCI Moselle lance son premier StoryMap consacré aux données économiques du département. Ce format numérique associe cartographie interactive, statistiques et contenus synthétiques.

Conçu par la direction des études de la CCI, cet outil doit notamment servir de support pour mieux connaître les dynamiques économiques locales et accompagner les acteurs qui participent au développement du territoire : dirigeants, porteurs de projets, collectivités et partenaires du développement économique. La CCI entend ainsi faciliter l’accès à une information jusqu’ici davantage dispersée dans différents documents et études.

Une première vision à l’échelle de la Moselle

Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large de la CCI Moselle autour de la connaissance des territoires. «Dès septembre, la direction des études enrichira cette analyse avec la publication de quatre portraits territoriaux», indique la chambre consulaire. Parmi les territoires cités : la Moselle Sud, Metz et son aire d’influence, la Moselle Est et la Moselle Nord.

Ces portraits rassembleront des informations sur le contexte socio-économique, le tissu entrepreneurial, l’emploi, la création d’entreprises, la formation, le tourisme, l’attractivité ou encore les mobilités domicile-travail.

Avec ce StoryMap, la CCI poursuit donc l'objectif de fournir «une vision précise des opportunités et des enjeux de nos territoires» et donc de mettre la donnée économique au service de la compréhension et de l’action.

Pour accéder à ce portrait de territoire, cliquez directement sur ce lien.