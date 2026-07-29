Natacha Chicot nommée rectrice de l'académie de Normandie

L'académie de Normandie change de rectrice. Natacha Chicot a été nommée rectrice de la région académique Normandie, rectrice de l'académie de Normandie et chancelière des universités. Elle prendra officiellement ses fonctions le 3 août 2026, succédant à Valérie Cabuil.

Rectrice de l'académie de Nice depuis juillet 2022, Natacha Chicot a un parcours mêlant enseignement supérieur, haute fonction publique et expertise juridique. Ancienne élève de l'École nationale d'administration (ENA), titulaire d'un diplôme d'études approfondies (DEA) en droit public de l'université Paris-I Panthéon-Sorbonne, elle a débuté sa carrière comme attachée d'enseignement à l'université Le Havre Normandie.

Elle rejoint ensuite la fonction publique d'État, où elle exerce plusieurs responsabilités au sein de la préfecture de police de Paris puis du ministère de l'Intérieur, avant d'intégrer le Conseil d'État en 2012 en qualité de maîtresse des requêtes.

Entre 2017 et 2021, elle dirige les affaires juridiques du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ainsi que du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. À ce poste, elle participe notamment à l'élaboration de plusieurs textes structurants, parmi lesquels la loi pour une École de la confiance et la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (ORE), à l'origine de la plateforme Parcoursup.

