Aisne : Le Sdis 02 modernise ses moyens de secours

De nouveaux moyens d'intervention modernes pour les sapeurs-pompiers de l'Aisne. À l'issue de la séance du Conseil d'administration du SDIS de l'Aisne (CASDIS), le président David Bobin a remis officiellement les clés de six nouveaux véhicules de secours et d'assistance aux victimes (VSAV). De marque Man, montés sur un châssis 3,8 tonnes, ces véhicules, commandés en 2025, représentent un investissement de 117 000 € par véhicule.

Conditions de travail améliorées

Ces véhicules sont pensés pour améliorer les conditions de travail des sapeurs-pompiers. Ils offrent une ergonomie nettement renforcée, tant en cabine que dans la cellule sanitaire. Leur hauteur permet notamment aux intervenants de se tenir debout sans avoir à se courber, facilitant ainsi les gestes de secours et améliorant le confort lors des interventions.

Ces six nouveaux véhicules vont renforcer les capacités opérationnelles des six centres de secours suivants : Laon, Saint-Quention, Soissons, Hirson, Chauny et Château-Thierry. Cet investissement vient traduire la volonté du SDIS de l'Aisne de poursuivre la modernisation de son parc roulant afin d'offrir aux sapeurs-pompiers des équipements toujours plus performants, au bénéfice de leur sécurité, de leurs conditions de travail et de la qualité de la prise en charge des victimes.