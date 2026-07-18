



À Dijon, trois collaborateurs du Groupe Roger Martin sont mis à l'honneur dans le cadre de l'exposition « Reflets d'avenir », installée au jardin Darcy. Cette initiative valorise des professionnels engagés dans les métiers de la transition énergétique et met en avant leur contribution à des projets participant à la transformation durable des territoires.



Trois parcours mis en avant

Le Groupe Roger Martin compte trois représentants parmi les professionnels sélectionnés. Charlotte Larrière, chargée d'affaires, et Mouhamadi Ali, maçon V.R.D. au sein de l'agence Roger Martin Bourgogne Champagne, ont été distingués aux côtés de Maxime Pasquet, chargé d'affaires photovoltaïque chez RM Facilities, filiale du groupe.





À travers leurs portraits, l'exposition illustre la diversité des métiers mobilisés pour accompagner les évolutions des territoires et répondre aux enjeux environnementaux.

Des réalisations tournées vers la ville durable

Les projets présentés mettent en lumière plusieurs domaines d'intervention, parmi lesquels la végétalisation des espaces, la gestion durable des eaux pluviales, la désimperméabilisation des sols, la production locale d'énergie et l'intégration du photovoltaïque en milieu urbain.

Portée par Dijon Métropole et le Campus des Métiers et des Qualifications Green City, cette initiative s'inscrit dans la dynamique des Assises européennes de la Transition énergétique 2026. Pour le Groupe Roger Martin, cette mise en lumière constitue une reconnaissance du travail mené au quotidien par ses équipes en faveur de territoires plus durables.



