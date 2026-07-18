La Communauté d'agglomération du Beauvaisis ouvre les candidatures pour BUSIN'ESS 2026. Ce dispositif vise à favoriser l'émergence, la structuration et le développement de projets relevant de l'économie sociale et solidaire (ESS). L'objectif est de soutenir des initiatives ayant un impact social, environnemental et territorial tout en encourageant la création ou la consolidation d'emplois locaux.

Une aide destinée aux acteurs de l'ESS

L'appel à projets s'adresse aux associations, coopératives, fondations, mutuelles ainsi qu'aux sociétés commerciales bénéficiant de l'agrément ESUS. Les structures candidates doivent proposer des projets axés sur une activité économique, tandis que l’emploi créé ou consolidé doit être localisé sur le territoire du Beauvaisis. Par ailleurs, aucune condition d'ancienneté, de forme juridique ou de statut des emplois n'est exigée.

BUSIN'ESS prévoit une subvention de fonctionnement pouvant aller jusqu'à 10 000 euros, avec une prise en charge pouvant couvrir la totalité des dépenses éligibles. Les projets retenus devront permettre la création ou la consolidation d'au moins un emploi local, quels que soient le type de contrat ou le temps de travail. Le dispositif peut également accompagner des projets en phase d'expérimentation ou de montée en charge.

Les dossiers de candidature doivent être déposés avant le 23 août 2026. Une première sélection sera réalisée sur dossier avant une présentation orale des projets finalisés, programmée le 2 septembre 2026. Les candidatures seront évaluées selon leur faisabilité, leur utilité sociale, leur impact sur le territoire et leur contribution à l'emploi. L'attribution de l'aide dépendra enfin des crédits disponibles et des priorités fixées par la Communauté d'agglomération du Beauvaisis.