Abbeville fête l'été à travers de nombreuses festivités

Comme chaque début juillet, Abbeville plage a repris ses quartiers porte du Bois, près de l’aqu’ABB et ce jusqu’au 6 aout de 12h à 20h. Les animations sont quotidiennes et gratuites. Nouveautés cette année : un espace détente et culture avec concerts, spectacles vivants, performances artistiques, rencontres et animations, un bar Abbeville Plage by la Plaque.

Marché nocturnes les vendredis

En partenariat avec les clubs et associations du territoire, un espace sport est aménagé avec terrains de beach soccer, beach-volley, basket, soft archery, sports de raquette. Sans oublier, les jeux en bois, baby-foot, mini-golf, terrains de pétanque, structures gonflables.

Les marchés nocturnes ont fait leur retour place Max-Lejeune le vendredi soir. Cinq rendez-vous sont encore programmés jusqu’au 7 août de 17h à 22h. A retrouver : des produits locaux, des créations artisanales, des concerts… De nombreuses animations sont prévues pour la fête nationale les 13 et 14 juillet avec notamment le tirage du feu d’artifice le 13 juillet à 23h depuis le Carré de Six ou de 17h à 20h, le 14 juillet, la guinguette de Michel Pruvot sur le site d’Abbeville plage.

Le 14 août, la tournée officielle des Hauts-de-France fera étape sur la place Max-Lejeune. Temps forts : de 15h à 18h : quiz, blind test, animations podium, distribution de cadeaux, structures gonflables et mascottes pour les enfants; de 21h à 22h : animation karaoké et reprise des plus grands tubes par un DJ et à la suite un concert de Zouk Machine.

Le temps des guinguettes

Côté richesses architecturales et naturelles, l’office de tourisme de la Baie de Somme et le pôle patrimoine de la ville d’Abbeville proposent un programme riche en découvertes : visites guidées, lieux insolites, monuments emblématiques, sites remarquables. Citons notamment la carrière Carpentier, haut lieu du Préhistoire ou le parc de la Bouvaque.

Autre temps fort, pour la première fois, les guinguettes prendront place sur le site d’Abbeville Plage les jeudis 9, 16, 23 et 30 juillet et le 6 août de 14h30 à 17h30. Entrée gratuite. En cas de pluie, elles seront programmées à la salle des fêtes.

Installé au cœur de la ville, Le Rex-Centre culturel proposera notamment un cycle été aquatique construit autour de films familiaux, un cycle Jacques Tati et rendra hommages aux comédies d’hier et d’aujourd’hui le vendredi soir. Enfin, du 18 juillet au 2 août, la traditionnelle foire de la Madeleine reviendra boulevard Vauban avec ses attractions, ses manèges familiaux, ses jeux d’adresse et ses gourmandises.