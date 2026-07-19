La Saône-et-Loire s'illustre dans la sélection 2026 de la Cave de Prestige, dévoilée le 15 juillet à Beaune par le Comité des vins de Bourgogne (BIVB). Au total, 40 cuvées issues du Mâconnais, de la Côte Chalonnaise et des Côtes du Couchois figurent parmi les 188 vins retenus pour représenter la Bourgogne lors des actions de promotion en France et à l'étranger. Cette sélection, considérée comme la vitrine officielle des vins bourguignons depuis plus de cinquante ans, est utilisée dans les salons, les formations, les événements professionnels ou encore les opérations à l'export.

Cette année, seuls 188 vins ont été distingués sur 1.491 échantillons présentés par 340 entreprises, à l'issue de plusieurs dégustations à l'aveugle conduites par près de 200 jurés puis validées par un «Super Jury». Tous les lauréats ont obtenu une note d'au moins 16 sur 20.



Une sélection exigeante et diversifiée

Le palmarès met en lumière la diversité du vignoble bourguignon, des appellations régionales aux Grands Crus. Les appellations Villages dominent avec 75 références, devant les appellations régionales (57), les Premiers Crus (48) et les Grands Crus (8). Le millésime 2023 est le plus représenté avec 101 cuvées, devant 2024 qui en compte 58. Au total, 140 entreprises sont distinguées, dont 33 font leur entrée ou retrouvent la sélection pour la première fois depuis 2017.

Les coprésidents du Comité des vins de Bourgogne ont souligné que cette sélection dépasse le cadre d'un concours. Elle vise à promouvoir l'ensemble des vins de Bourgogne, des appellations les plus connues aux plus confidentielles, tout en renforçant la cohésion de la filière. À l'approche des vendanges, ils ont également rappelé que les perspectives de récolte 2026 restent encore incertaines.



