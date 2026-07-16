Le contrat de mandat métropolitain 2026-2032 de la Métropole du Grand Nancy adopté ! Le 9 juillet, à l’occasion du conseil métropolitain, la démarche a été validée.

Ce contrat fixe un cadre stratégique pour les six prochaines années articulé autour de quatre chantiers qui aboutiront en 2026 et 2027 : un projet de mandat partagé, un pacte de gouvernance rénové, une contractualisation renforcée avec les communes et un nouveau pacte financier et fiscal.

Pacte de gouvernance

«À travers ce projet de mandat, il s’agira de décliner en priorités concrètes le projet de territoire Nancy 2025-2032 (adopté en avril 2025)», explique la Métropole du Grand Nancy. Ce projet dessine une vision prospective à trente ans pour le bassin de vie grand-nancéien.

Dans ce cadre, la Métropole du Grand Nancy entend réaffirmer les principes d’une gouvernance intercommunale. «C’est l’objet du pacte de gouvernance».

Ce pacte entend : «renforcer le fait métropolitain tout en confortant la place des communes», «clarifier le fonctionnement des instances métropolitaines» et «proposer de nouveaux outils de collaboration pour fluidifier l’action publique locale».

Ce pacte de gouvernance sera soumis au vote de l’assemblée métropolitaine à la fin de l’année.