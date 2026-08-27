Le Grand Chalon engage un investissement de 2,73 millions d’euros pour faire évoluer le réseau d’assainissement d’Épervans. Les travaux débuteront le 24 août 2026 et doivent permettre de supprimer la lagune située à Saint-Marcel, devenue insuffisante face aux besoins actuels. Les eaux usées seront désormais dirigées vers la station d’épuration de Port Barois, à Chalon-sur-Saône.



Le projet prévoit la pose d’environ 2,19 km de canalisation de refoulement. Le tracé passera par la RD 978B à Épervans, puis par la rue Henri Becquerel à Saint-Marcel. Un nouveau poste de refoulement sera également construit rue du Champ du Four. La canalisation doit être réalisée en sept mois, jusqu’au 26 mars 2027. Le poste doit, lui, être achevé en quatre mois, d’ici au 23 décembre 2026, sous réserve des conditions de chantier.

Des perturbations ponctuelles

Le coût de la canalisation atteint 1,87 million d’euros TTC, tandis que le poste de refoulement représente 866 893 euros TTC. L’opération vise à assurer sur le long terme un traitement adapté des eaux usées et à renforcer la conformité du dispositif.



Le chantier pourra entraîner des restrictions temporaires de circulation dans les secteurs concernés. Le Grand Chalon souligne que l’accès aux habitations sera maintenu pendant toute la durée des travaux. Des mesures doivent être prises pour limiter les perturbations et garantir la sécurité des riverains et des équipes.