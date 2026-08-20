Politique locale
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Interview

Bergues, la transformation d’un cœur de ville

Réaménagement du cœur de ville, rénovation du patrimoine, nouveaux équipements... le maire de Bergues, Paul-Loup Tronquoy, détaille les priorités de son mandat et les projets qui façonneront les prochaines années.



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Par Baptiste Régent
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 20 août 2026 - Mis à jour le 20 août 2026
<p><strong>Si la ville compte moins de 4 000 habitants, elle conserve pour autant une place centrale sur le territoire. Comment l’expliquez-vous ?</strong></p><p>Bergues est une petite commune par sa population, mais elle joue un rôle de centralité pour un bassin de vie d’environ 15 000 habitants. Nous accueillons chaque jour des habitants des communes voisines qui viennent faire leurs courses, profiter des services ou participer à la vie associative. Et cette attractivité se traduit par une vitalité exceptionnelle puisque nous comptons près de 150 artisans et commerçants, une vacance commerci.

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