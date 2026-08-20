Bergues, la transformation d’un cœur de ville

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Réaménagement du cœur de ville, rénovation du patrimoine, nouveaux équipements... le maire de Bergues, Paul-Loup Tronquoy, détaille les priorités de son mandat et les projets qui façonneront les prochaines années.
Paul-Loup Tronquoy, maire de Bergues. © Lena Heleta
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