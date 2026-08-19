Le dispositif meurthe-et-mosellan Vocasoins, qui défend une approche progressive de la découverte des métiers de l’aide à la personne, figure parmi les projets sélectionnés pour les Trophées des Héros Territoriaux 2026, organisés par idealCO, la plus grande plateforme collaborative en ligne dédiée aux acteurs de la sphère publique.

Déployé sur le territoire du Grand Nancy et animé par l’Afpa à Laxou, «Vocasoins s’adresse à tous les habitants de la métropole et en priorité aux allocataires du RSA. Il ouvre d’ailleurs, dans certains cas, à d’autres outils et dispositifs qui simplifient la reprise d’activité des personnes en insertion. Le but, c’est aussi de lever les freins», précise Hanane Machkour, Responsable adjointe du Service Territorial Insertion du Grand Nancy.

Un dispositif efficient face à la pénurie du secteur

Depuis son lancement en février 2025, 91 personnes ont participé à la première phase de découverte des métiers et 25 ont retrouvé un emploi ou accédé à une formation qualifiante. Le dispositif répond concrètement à un besoin particulièrement fort des employeurs : les métiers de l’aide à domicile, les auxiliaires de vie et les aides-soignants figurent parmi ceux confrontés aux plus importantes difficultés de recrutement en Meurthe-et-Moselle.

Avec cette sélection nationale, Vocasoins va désormais pouvoir faire connaître son approche au-delà du territoire. Les Trophées des Héros Territoriaux entendent justement valoriser les initiatives innovantes et reproductibles portées par les collectivités et leurs agents. Le projet meurthe-et-mosellan devra maintenant convaincre le jury pour décrocher l’un des trophées de cette 4e édition.