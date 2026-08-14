À l’occasion de la rentrée scolaire du 1er septembre, les plus de 11 000 élèves des 80 écoles primaires publiques lilloises bénéficieront, pour la sixième année consécutive, de fournitures scolaires gratuites. Le dispositif, financé intégralement par la Ville, représente un budget de 725 000 euros à Lille, auquel s’ajoutent 79 500 euros pour Lomme et 79 685 euros pour Hellemmes. Une dotation complémentaire est également prévue cette année pour les élèves à besoins particuliers.

La Ville renforce par ailleurs ses mesures de solidarité. Dès la rentrée 2026, la gratuité de la cantine sera automatique pour les familles dont le quotient familial est inférieur à 264, sans nécessité de passer par un intervenant social. Entre 264 et 404, la gratuité reste possible sur avis social. Les tarifs de restauration scolaire sont par ailleurs gelés pour la quatrième rentrée consécutive. Près d’un enfant sur deux mange déjà pour 1 euro ou moins dans les restaurants scolaires de Lille-Hellemmes-Lomme.

86% de bio

Côté alimentation, la part des produits bio et/ou locaux atteindra 86% en 2026, contre 80,5% en 2024. La Ville maintient également la gratuité des temps périscolaires pour les familles dont le quotient familial est inférieur à 404, avec accompagnement social.

Enfin, des tarifs spécifiques seront instaurés pour les parents solos sur l’ensemble des services scolaires, périscolaires et extrascolaires. La Ville rappelle que 42% des familles monoparentales lilloises vivent sous le seuil de pauvreté. Au total, l’éducation représente 126,3 millions dans le budget municipal 2026, dont 30,7 millions d'euros d’investissement.