Le site de la Carrière Simon à Schœneck est appelé à accueillir une centrale photovoltaïque au sol. La Communauté d’agglomération Forbach Porte de France travaille depuis plusieurs années à la reconversion de cet ancien site minier, notamment à travers le développement des énergies renouvelables.

Une enquête publique se déroulera ainsi du lundi 24 août au jeudi 24 septembre 2026. Elle doit permettre au public de consulter les éléments du dossier et de formuler ses observations, propositions ou contre-propositions dans le cadre de la procédure réglementaire.

Le commissaire enquêteur assurera trois permanences à la mairie de Schœneck:

le lundi 24 août, de 13h30 à 16h30,

le vendredi 11 septembre, de 9h à 12h,

le jeudi 24 septembre, de 13h30 à 16h30.

Les habitants pourront à ces occasions s’informer sur le projet et faire connaître leurs remarques.

Un ancien site minier à reconvertir

L’exploitation de la Carrière Simon a profondément marqué le paysage local. Ce site fait aujourd’hui l’objet d’une démarche de valorisation associant notamment patrimoine, loisirs et production d’énergie renouvelable. Ce projet photovoltaïque s’inscrit dans cette stratégie de reconversion.

Les enjeux environnementaux constituent toutefois un volet important du dossier. Un avis du Conseil national de la protection de la nature rendu en 2025 concernant le projet photovoltaïque du secteur du Puits Simon souligne notamment la présence d’espèces protégées, dont le Crapaud vert et le Lézard des murailles, et préconise plusieurs mesures d’évitement et de réduction des impacts. Le CNPN avait émis un avis favorable sous conditions.

L’enquête publique constituera donc une nouvelle étape avant la poursuite de la procédure.