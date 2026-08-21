Conçue par le Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse, cette exposition offre une opportunité unique de découvrir l'univers fascinant des arbres. Les visiteurs sont invités à explorer le rôle vital des arbres dans l'écosystème et leurs interactions avec notre vie quotidienne à travers des dispositifs interactifs, des collections botaniques, des espaces sensoriels, et un arbre totem géant qui recrée l'ambiance forestière.

En parallèle, le Jardin de l’Arquebuse propose divers événements tels que des visites guidées, des ateliers et des actions citoyennes. Ces initiatives visent à sensibiliser le public à la biodiversité urbaine et à encourager des actions concrètes pour lutter contre le changement climatique. Un projet artistique participatif, «Empreinter le présent. Peau d’arbres et de mots», présenté par Judith Avenel, permet également d'établir un dialogue entre les visiteurs et les arbres remarquables du jardin à travers des moulages et des récits. Cette exposition constitue une invitation à redécouvrir la nature en milieu urbain tout en s'engageant pour un avenir plus durable.