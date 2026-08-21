Côte-d’Or : Suez verdit sa flotte de collecte

En Côte-d’Or, la collecte des déchets entre progressivement dans une nouvelle phase avec l’électrification des véhicules. Suez, qui intervient notamment dans la gestion des déchets sur le territoire, s’appuie sur son partenariat avec Renault Trucks pour faire évoluer sa flotte. L’objectif est de remplacer progressivement les poids lourds thermiques par des modèles électriques adaptés aux contraintes des tournées. Selon Suez, 10% de ses camions roulent désormais à l’électrique. À l’échelle locale, cette évolution concerne directement les services assurés pour les collectivités et les entreprises, avec des véhicules plus silencieux et sans émissions à l’échappement.

La collecte devient un marché stratégique

Le mouvement dépasse la Côte-d’Or. Des véhicules électriques de collecte circulent déjà dans plusieurs territoires français, notamment à Lille, Strasbourg, Lyon, Limoges ou encore Grand Verdun. Renault Trucks indique que ses modèles électriques sont particulièrement adaptés aux tournées de collecte, marquées par de nombreux arrêts et redémarrages. L’enjeu est désormais économique autant qu’environnemental : pour les opérateurs, il s’agit d’intégrer le coût des véhicules et des infrastructures tout en maintenant la performance du service.