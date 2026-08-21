Meuse : deux bassins passent au niveau maximal de crise sécheresse

En Meuse, la sécheresse franchit un nouveau seuil. À l’issue du Comité Ressources en Eau du 18 août, la préfète a placé les bassins de la Plaine de la Woëvre et de Saulx Ornain au niveau de crise, le degré le plus élevé du dispositif, en raison du déficit pluviométrique, de l’affaiblissement des nappes et de la baisse continue des débits. Cette décision renforce les contraintes pour les acteurs économiques, notamment les exploitations agricoles, avec l’interdiction de l’irrigation, y compris par goutte-à-goutte et micro-aspersion, sauf adaptations pouvant être accordées à certaines productions. Les entreprises sont également touchées par des restrictions sur plusieurs usages de l’eau, comme le nettoyage des façades, toitures et surfaces imperméabilisées, tandis que le lavage des véhicules et le remplissage des piscines privées de plus d’un mètre cube sont interdits. Dans les autres bassins du département, la Vallée de la Meuse, la Vallée de l’Aire et la Chiers restent en alerte renforcée. Le non-respect des restrictions peut être sanctionné jusqu’à 1 500 euros.

L’eau devient un enjeu économique majeur

La situation meusienne illustre un enjeu qui dépasse désormais le seul cadre départemental : la disponibilité de l’eau devient une contrainte croissante pour l’agriculture, l’industrie, les services et les collectivités. Pour les entreprises, cette ressource plus incertaine peut modifier les conditions d’exploitation et renforcer les besoins d’adaptation. La gestion de l’eau s’impose ainsi progressivement comme un enjeu de résilience économique et de continuité d’activité.