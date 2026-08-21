Partage d'expériences, échanges de pratiques, développement de réseau... Cet événement sera ouvert à tous les passionnés des pratiques bien-être et pratique psycho-corporelles, médecines douces. À destination des thérapeutes, praticiens bien-être, professionnels de santé ou juste des personnes désireuses d'en savoir plus sur les médecines alternatives, c'est l'occasion de s'informer sur les dernières actualités, de rencontrer et venir échanger avec les acteurs du secteur du bien-être.

Le Jour 1, samedi 12 septembre, prévoit un Séminaire Bien-Être à savoir une journée dédiée aux échanges et à l’inspiration collective. Le Forum Bien-Être réunit sophrologues, hypnothérapeutes, praticiens psycho-corporels, thérapeutes en médecines douces ainsi que les professionnels de santé intéressés par les approches complémentaires, grand public.

Au programme : interventions courtes et dynamiques, (20min) partages d’expériences et de pratiques, regards croisés entre disciplines, rencontres et réseautage entre praticiens, réflexion autour de l’évolution des pratiques bien-être. Cette journée s’adresse à tous les professionnels souhaitant enrichir leur pratique, créer des synergies et participer à une dynamique collective locale et régionale autour du bien-être.

Le Jour 2, dimanche 13 septembre, sera dédié au Salon des Exposants du Bien-Être : Une journée ouverte au grand public pour découvrir, expérimenter et échanger. Ce salon invite le public à explorer l’univers des médecines douces et des pratiques de mieux-être dans une ambiance conviviale et accessible. Au programme : stands de praticiens et d’exposants, animations et démonstrations, découvertes de pratiques bien-être, rencontres avec des professionnels, conseils personnalisés, moments de partage. Cette journée permet au public de mieux comprendre les approches naturelles de santé et de trouver des ressources pour améliorer son équilibre physique et émotionnel.

Informations pratiques : De 9h30 à 18h ; Salle des Quatres saisons ; Le Touquet-Paris-Plage ; Restauration sur place ; Entrée libre et gratuite.