Journée d’études sur le handicap porté par l’Adapei à Verdun

«Repenser la gouvernance, les pratiques, la participation». Voilà pour la thématique ambitieuse qui est affichée par la journée d’études initiée par l’Adapei de la Meuse et qui aura lieu le 15 septembre prochain, à Verdun, au cinéma Le Caroussel. Ouvert au grand public, aux professionnels, aux usagers et aux familles, ce rendez-vous s’ouvrira avec une conférence de Charles Gardou, expert reconnu sur les questions du handicap, qui interrogera l’assistance sur l’évolution des «projets personnalisés pour développer la participation». Suivra une présentation du projet de recherche RGPP mené par Loïc Andrien, chercheur en sciences de gestion, à l’Université de Lorraine autour de la transformation des organisations et le développement de la participation des personnes en situation de handicap. L’après-midi sera consacrée à deux tables rondes dédiées aux mesures de protection et aux perspectives d’une société plus inclusive. La réservation gratuite est toutefois obligatoire jusqu’au 10 septembre prochain auprès du contact : h.lemoine@adapei-meuse.fr, sachant que la salle pourra accueillir seulement une centaine de personnes.