Deux en un. La Maison de l'Emploi et de l'Insertion - Lens Liévin et Hénin Carvin, organise le jeudi 10 septembre à Liévin son forum «Assure TOIT un Avenir avec l'Alternance». Ce forum réunit à la fois les organismes de formation, les entreprises et les acteurs du logement.

Ce forum est à destination des jeunes, et des personnes en reconversion, et doit permettre de répondre plus facilement aux questions sur la recherche d'alternance, voire de trouver des entreprises prêtes à les recruter, ainsi que de mettre en avant les aides possibles autour de la recherche d'un logement.

Le forum se déroule le jeudi 10 septembre, de 13 h à 16 h 30, à la Maison de l'Emploi et de l'Insertion, 91 avenue Jean-Jaurès, à Liévin. L'inscription est obligatoire et se fait par créneau via la rubrique « mes événements emploi ».