



Claude Gros, professeur de chimie organique à l’UBE et chercheur à l’Institut de Chimie Moléculaire de l’Université de Bourgogne (ICMUB – UMR CNRS 6302), vient d’être distingué par la Société Chimique de France. Le prix « Chercheur confirmé » récompense l’ensemble de ses activités de recherche en chimie de coordination.









Une distinction pour un parcours de recherche





Cette récompense vient distinguer plus de 25 ans de travaux consacrés à la chimie des corroles et plus de 35 ans de recherche sur les porphyrines. Au fil de sa carrière, Claude Gros a également développé de nombreuses collaborations scientifiques internationales avec les États-Unis, le Canada, la Norvège et Hong Kong. Ces collaborations se sont notamment accompagnées d’échanges avec des chercheurs étrangers accueillis à Dijon lors de congrès internationaux organisés à l’UBE.









Avec cette récompense, Claude Gros devient le troisième chercheur de l’UBE distingué par la Division de Chimie de Coordination de la Société Chimique de France en près de 50 ans. Le prix souligne ainsi un parcours marqué par la production scientifique et l’investissement dans la communauté scientifique. Il met également en avant les recherches menées au sein de l’ICMUB.





«Ce prix, même s’il est nominatif, récompense avant tout un travail d’équipe. Il s’agit d’une belle reconnaissance au niveau national des activités de recherche menées à l’UBE et plus particulièrement au sein de l’ICMUB», souligne Claude Gros.



