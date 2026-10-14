Omniprésent sur les réseaux sociaux avec ses vidéos, au point d'être parfois raillé par ses adversaires, le libéral David Lisnard s'est incrusté cet automne sur les écrans de la présidentielle, sans toutefois parvenir à confirmer pour l'instant dans les sondages.

Plus de 126.000 abonnés gagnés sur Instagram sur les 14 derniers jours pour arriver à 403.000, près de 39.000 supplémentaires sur TikTok pendant la même période pour doubler son total: l'efficacité de la campagne numérique du président de l'Association des maires de France (AMF) est confirmée.

Statistiquement, il fait mieux sur ces deux semaines que les autres candidats à la présidentielle, notamment son rival à droite Edouard Philippe (+2.000).

Mais, faute de pouvoir vérifier l'identité de tous les comptes, ces chiffres doivent être pris avec précaution. Ils permettent néanmoins à David Lisnard de faire parler de lui dans une campagne où il est rarement testé dans les sondages.

Situé à 3,5 % d'intention de vote dans l'un d'entre eux, revendiquant 55.000 adhérents à son parti Nouvelle Energie - 2.000 de plus par jour, dit-il -, le maire de Cannes, qui a claqué la porte de LR au printemps pour tenter l'échappée solitaire vers l'Elysée, ne ferait pas autant parler de lui si la petite phrase "Il se passe quelque chose" ne tournait pas en boucle sur les réseaux.

Ce sont ses soutiens les plus actifs qui ont allumé la mèche en assurant que "tout le monde" leur avait parlé de David Lisnard pendant les vacances ou lors d'un dîner, alors qu'il n'était pas testé dans les sondages. De quoi en faire un mème, tourné en dérision par certains internautes, quitte à renforcer la viralité du message.

"Il se passe un petit truc, c'est vrai, mais il faut voir si c'est une hype ou si c'est une réalité", reconnaît le sondeur Frédéric Dabi (Ifop), qui annonce qu'il testera prochainement le maire de Cannes dans un baromètre.

En quête de signaux faibles, les partisans de David Lisnard ont mis en avant la poussée de fièvre sur Polymarket, un site interdit en France sur lequel on peut parier en ligne avec des cryptomonnaies, où le maire de Cannes est crédité de 13 % de chances de victoire.

Un récent baromètre Ipsos-BVA-Cesi pour La Tribune Dimanche est venu renforcer l'optimisme sur la Croisette: 16 % des sondés se diraient satisfaits en cas d'arrivée à l'Elysée du maire de Cannes, une hausse de 4 points en un mois qui lui permet de talonner Bruno Retailleau et Gabriel Attal (17 %). Mais le place loin encore d'Edouard Philippe (20 %) et surtout de Marine Le Pen (32 %) et Jordan Bardella (33 %).

Son entourage assume: "C'est un plan d'action que nous avons mis en place depuis début janvier: réseaux sociaux et terrain", explique-t-on chez Nouvelle Energie.

Une épine dans le pied

Partisan d'une primaire de la droite et du centre qui lui ferait gagner en notoriété, David Lisnard attribue son absence dans les enquêtes d'intentions de vote à son positionnement anti-système: "Il y a un entre-soi, un parisianisme, un côté endogamique", a-t-il expliqué sur CNews, où il est souvent encensé par l'éditorialiste Pascal Praud.

Sur le terrain, le président de l'AMF s'efforce aussi de démontrer qu'il n'est plus l'inconnu de la présidentielle. Il a rassemblé un millier de personnes à la fin septembre en Alsace. Lors de son déplacement à la Foire de Châlons-en-Champagne, il y a un mois, il est apparu plus entouré que certains de ses rivaux qui ont fait le déplacement.

Longtemps ignoré, il est désormais régulièrement cité par ses adversaires. Un soutien du LR Bruno Retailleau avoue sans la moindre ironie qu'on lui a parlé du maire de Cannes "tout l'été".

Chez Horizons, on constate aussi une évolution: "Jusqu'à présent, on ne le voyait que très peu. Là, il y a un peu plus de bruit, mais ça ne se répercute pas dans les sondages", affirme un poids lourd de la campagne d'Edouard Philippe.

Chez LR, le discours officiel reste le même: "nos chemins se retrouveront", assure le candidat Bruno Retailleau, convaincu que David Lisnard tôt ou tard reviendra au bercail. Mais un dirigeant sonne l'alerte: "C'est une épine dans le pied", prévient-il.