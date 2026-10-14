L’accord prévoit plusieurs actions pour rapprocher les étudiants du monde professionnel. Ils pourront notamment découvrir les métiers de Moselis grâce à des interventions de ses collaborateurs, des visites de terrain et des études de cas. L’accueil de stagiaires et d’alternants fait également partie des engagements prévus. Deux premières rencontres ont déjà eu lieu. À l’IAE Metz, une table ronde a permis d’aborder les enjeux du secteur immobilier. Des étudiants de master 2 de la Faculté de droit ont, de leur côté, échangé avec des professionnels sur le fonctionnement d’un bailleur social et les liens entre logement et santé.

Un partenariat de 30 000 euros sur trois ans

Pour soutenir cette collaboration, Moselis prévoit un engagement financier de 30 000 euros sur trois ans. Ce partenariat doit permettre de multiplier les échanges entre étudiants et professionnels, tout en donnant aux futurs diplômés une meilleure connaissance des réalités et des enjeux du logement social.

Créé en 1949, Moselis est l’Office public de l’habitat de la Moselle. Le bailleur gère près de 16 000 logements répartis dans 145 communes et loge environ 30 000 habitants. Avec 250 collaborateurs, il investit chaque année 50 millions d’euros dans les territoires, notamment pour construire et rénover des logements et accompagner la transition énergétique de son parc.