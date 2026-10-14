L’Université Bourgogne Europe (UBE), représentée par son président Vincent Thomas, a pris part à une rencontre organisée à l’University of Agder, à Kristiansand, en Norvège. Les représentants des neuf universités membres de l’Alliance FORTHEM s’y sont réunis pour examiner les avancées réalisées et définir les prochaines priorités de leur coopération.





Éducation, recherche et mobilité au programme

Les échanges ont porté sur plusieurs domaines de travail de l’Alliance, notamment l’éducation, la recherche, la mobilité et l’engagement citoyen. Les participants ont également abordé les conditions nécessaires au bon fonctionnement de cette coopération, en particulier les relations humaines, la confiance et l’implication collective.

Pour l’UBE, cette réunion a aussi été l’occasion de prendre part aux discussions sur les liens entre les universités européennes et leurs territoires. Les participants et les acteurs institutionnels et régionaux ont examiné la contribution des partenariats entre établissements universitaires, collectivités et organisations locales au développement régional.

En outre, les relations entre les priorités européennes et les besoins des territoires ont été au cœur des discussions. La rencontre a permis aux partenaires de revenir sur les réalisations de FORTHEM.

Le renouvellement du soutien d’Erasmus+ permet à l’Alliance de poursuivre son engagement commun. Les partenaires souhaitent continuer à développer de nouvelles possibilités pour les étudiants, les personnels universitaires, les chercheurs et les communautés concernées.



