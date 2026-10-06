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WorldSkills 2026 : les Vosges à l’honneur avec trois jeunes médaillés à Shanghai

Les Vosges étaient représentées aux WorldSkills Shanghai 2026, organisés du 22 au 27 septembre. Des jeunes formés dans le département ont été distingués lors de cette compétition internationale dédiée aux métiers.

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© Worldskills France.

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Par S.M
Les Tablettes Lorraines
Publié le 6 octobre 2026 - Mis à jour le 6 octobre 2026

En jardinage-paysage, Corentin Mathieu et Justin Kress, tous deux formés au CFA de l’EHPR de Roville-aux-Chênes, ont remporté la médaille d’or. Les deux compétiteurs ont participé à l’épreuve en binôme, accompagnés par leur coach Gilles Bento. De son côté, Louis Sontot, formé au BTP CFA Vosges à Arches, a obtenu une médaille d’excellence en plomberie et chauffage. Il était accompagné par son coach Raymond Chainel.

Ces résultats viennent compléter ceux de la délégation du Grand Est, qui comptait six compétiteurs engagés à Shanghai. Parmi les autres médaillés figuraient notamment Benjamin Blegean, en charpente, Nathanaël Ball, en carrelage, et Evan Wachbar, en tôlerie-carrosserie.

Des jeunes Vosgiens face aux meilleurs professionnels

Pour ces trois compétiteurs, la compétition a constitué une occasion de mettre à l’épreuve leur savoir-faire face à de jeunes professionnels venus de nombreux pays. Les épreuves ne reposent pas uniquement sur la maîtrise technique : précision, rapidité, créativité et gestion de la pression font également partie des critères évalués. Derrière les médailles, cette participation met aussi en lumière le travail réalisé dans les établissements de formation vosgiens et l’accompagnement des formateurs et des professionnels qui préparent les candidats à ces compétitions.