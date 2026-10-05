UniLaSalle Amiens ouvre une résidence étudiante de 250 studios

La nouvelle résidence étudiante Jean-Baptiste de La Salle est désormais ouverte à proximité immédiate du campus UniLaSalle Amiens. Le projet, porté par l’école d’ingénieurs et AMSOM Habitat, avait débuté avec la pose de la première pierre en janvier 2025. Il comprend 250 studios meublés destinés aux étudiants.



L’ensemble propose plusieurs espaces et services. Les résidents disposent notamment de salles de travail et de convivialité, d’une salle de fitness, d’une laverie et de locaux pour les vélos. Une esplanade paysagère relie les deux bâtiments. Elle constitue un espace commun destiné aux échanges entre étudiants.

Une inauguration le 3 octobre

L’inauguration officielle a eu lieu samedi 3 octobre 2026 et la matinée a été rythmée par une présentation des travaux par AMSOM Habitat et l’Atelier d’Architecture & Design, suivie d’une présentation de la résidence par UniLaSalle et des étudiants.



Une visite des nouveaux espaces et d’un logement a eu lieu avant la coupe du ruban. Plusieurs responsables ont participé à l’événement, dont Philippe Choquet, directeur général d’UniLaSalle, Gauthier de Clerck, président d’AMSOM Habitat, et Frédéric Fauvet, président d’Amiens Métropole et maire d’Amiens.



Pour rappel, UniLaSalle Amiens forme des ingénieurs dans les domaines de l’énergie, du numérique et de l’environnement. Ses formations couvrent notamment les énergies électrique, thermique et renouvelable, les réseaux et systèmes intelligents ainsi que les objets connectés.