Handitech Trophy 2026 : dix ans d’innovation au service de l’inclusion

Pour sa 10e édition, le concours poursuit cette démarche en lançant son appel à projets 2026. Les porteurs de projets mosellans peuvent également candidater et présenter leurs solutions, qu’elles soient encore au stade de l’idée, en phase de prototype ou déjà déployées en France ou à l’international.

Les candidatures ouvertes jusqu’au 1er septembre

Les projets peuvent être déposés jusqu’au 1er septembre 2026, dans la catégorie correspondant le mieux à leur innovation. Les candidats sélectionnés pourront bénéficier de dotations, mais aussi de rencontres avec des partenaires et d’un accompagnement pour accélérer le développement de leur projet.

Le Handitech Trophy constitue également une occasion de gagner en visibilité, de renforcer sa crédibilité et de rejoindre un réseau composé notamment d’entreprises, d’investisseurs et d’institutions. Pour les porteurs de projets mosellans engagés dans l’innovation inclusive, le concours représente ainsi une possibilité de faire connaître leur solution et de développer de nouveaux partenariats.