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Handitech Trophy 2026 : dix ans d’innovation au service de l’inclusion

Depuis 2017, le Handitech Trophy met en avant des initiatives qui cherchent à améliorer concrètement le quotidien des personnes en situation de handicap. Startups, associations, étudiants, chercheurs ou encore entrepreneurs peuvent présenter leurs solutions et faire connaître leur travail dans le domaine de l’innovation inclusive.

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Par S.M
La Gazette Moselle
Publié le 18 août 2026 - Mis à jour le 18 août 2026

Pour sa 10e édition, le concours poursuit cette démarche en lançant son appel à projets 2026. Les porteurs de projets mosellans peuvent également candidater et présenter leurs solutions, qu’elles soient encore au stade de l’idée, en phase de prototype ou déjà déployées en France ou à l’international.

Les candidatures ouvertes jusqu’au 1er septembre

Les projets peuvent être déposés jusqu’au 1er septembre 2026, dans la catégorie correspondant le mieux à leur innovation. Les candidats sélectionnés pourront bénéficier de dotations, mais aussi de rencontres avec des partenaires et d’un accompagnement pour accélérer le développement de leur projet.

Le Handitech Trophy constitue également une occasion de gagner en visibilité, de renforcer sa crédibilité et de rejoindre un réseau composé notamment d’entreprises, d’investisseurs et d’institutions. Pour les porteurs de projets mosellans engagés dans l’innovation inclusive, le concours représente ainsi une possibilité de faire connaître leur solution et de développer de nouveaux partenariats.