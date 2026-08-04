Ce projet vise à développer des actions sociales et d'éducation populaire dans ce quartier particulier. Actuellement, l'Espace de la Grange, qui se compose de deux équipements socioculturels, a été géré par la municipalité depuis 2024. Dans un souci d’encourager la dynamique associative et la participation des habitants du quartier, en complément des actions déjà développées, la Ville de Metz souhaite soutenir l'élaboration et la mise en oeuvre d'un nouveau projet associatif social, d’éducation populaire et d’animation citoyenne, prenant en compte les besoins des habitants et les évolutions du quartier.

Les besoins identifiés incluent la prise en compte des spécificités du secteur, le soutien aux familles, le développement des services pour les enfants lors des mercredis et des vacances scolaires, ainsi qu'un service public dédié à la jeunesse. La ville souhaite également encourager les initiatives destinées aux seniors, soulignant l'importance d'une approche collaborative avec les habitants et les acteurs locaux.

Pour répondre à cet appel, les candidatures sont ouvertes aux associations locales expérimentées en animation socioculturelle, ainsi qu'aux collectifs d'habitants accompagnés par des structures d’éducation populaire. La date limite pour déposer un dossier est fixée au 1er octobre 2026 à 23 h 59. Ce projet s'inscrit dans une volonté de renforcer le tissu associatif et d'améliorer la qualité de vie dans le quartier de la Grange-aux-Bois.