Les structures AVIP (À Vocation d’Insertion Professionnelle) proposent une solution d’accueil aux parents engagés dans une démarche d’insertion professionnelle, afin de leur permettre de rechercher un emploi, effectuer des démarches ou reprendre une activité professionnelle. Le dispositif s’adresse aux publics suivis par France Travail et par le Département dans le cadre de l’accompagnement des allocataires du RSA. «Les crèches et assistantes maternelles AVIP répondent aux mêmes exigences de qualité et aux mêmes modalités tarifaires que les autres modes d’accueil, tout en proposant une réponse adaptée aux besoins des familles engagées dans un parcours d’insertion», assure Cindy Tavares, cheffe de service chez Agena qui coordonne le dispositif avec succès depuis 2024.

Le label AVIP est donc attribué à des structures d’accueil du jeune enfant lorsqu’une partie de leurs places disponibles sont réservées aux familles engagées dans un parcours de retour vers l’emploi. «La priorité est donnée aux familles monoparentales et aux bénéficiaires du RSA pour qui l’absence de solutions de garde pour leur enfant est un frein important au moment de suivre une formation, passer un entretien et obtenir un travail. Au dernier recensement, la Somme compte 21 crèches et 92 assistantes maternelles labellisées, représentant 233 places d’accueil», résume la présidente du Conseil départemental, Christelle Hiver.

Garantir l’égal accès au monde du travail

La démarche partenariale a été initiée il y a dix ans par la Caf de la Somme, le Conseil départemental de la Somme, la MSA Picardie et France Travail. «Ce n'est pas simplement une nouvelle façon de faire garder son enfant. C'est déjà permettre à un parent de réengager une trajectoire vers l'emploi, sans que la garde de son enfant ne soit un obstacle. Deuxièmement, c'est donner à une assistante maternelle l'opportunité de retrouver une activité. C'est aussi et surtout faire de l'accueil de jeunes enfants non seulement une possibilité mais aussi un véritable levier d'égalité des chances. Et c'est bien ça le sens de l'action de la branche famille de la Sécurité Sociale, c'est partir de réalité de terrain, faire confiance aux acteurs, tester, expérimenter, ajuster, faire émerger des solutions qui répondent le plus concrètement possible aux besoins des familles», se félicite Marc Lefloc'h, directeur de la Caf de la Somme.

Réservant dans un premier temps des places en crèches dans les établissements labellisés, le dispositif a évolué et a été étendu, en effet, aux assistants maternels agréés à partir de 2022. En fin, a l’occasion de ce temps fort, trois attestations ont été décernées à des assistantes maternelles engagées dans le dispositif et une plaque a été remise par la Caisse d’Allocations Familiales à la responsable de la crèche Pain d’Épice à Amiens.