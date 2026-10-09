En échange d’une brioche, les habitants sont invités à faire un don, avec un montant minimum conseillé de cinq euros. L’argent récolté servira à financer des actions en faveur des enfants et des adultes accompagnés par les associations, notamment pour améliorer leurs conditions de vie, d’accueil et de bien-être.

La Moselle mobilisée pour le handicap

Le lancement de cette édition s’est tenu le 5 octobre dernier au Département de la Moselle, en présence de son président, Patrick Weiten, et des associations membres de l’UDAPEI 57. À travers son soutien à cette opération, le Département de la Moselle poursuit son engagement en faveur des personnes en situation de handicap et contribue à promouvoir la solidarité et l’inclusion et contribue à faire évoluer les regards, à faire vivre les valeurs de solidarité et de tolérance, à valoriser le travail des associations ainsi qu’à mobiliser bénévoles et familles autour d’un projet commun.

Où acheter une brioche en Moselle Nord ?

En Moselle Nord, plusieurs points de vente participent à l’opération. Les habitants peuvent retrouver les brioches à l’Intermarché Super d’Aumetz, à l’Intermarché Hyper de Basse-Ham, chez E.Leclerc à Fameck, au Carrefour Market de Manom, ainsi qu’à Thionville, au centre commercial Carrefour Géric, chez E.Leclerc et à l’hôpital Bel-Air. À Yutz, des stands sont également installés au Carrefour Market, au Supermarché Match et chez Norma. Les dons recueillis contribueront au financement d’actions en faveur des personnes en situation de handicap.



