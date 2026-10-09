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Opération Brioches de l’Amitié : la Moselle se mobilise pour le handicap

Acheter une brioche pour soutenir les personnes en situation de handicap : c’est le principe de l’Opération Brioches de l’Amitié, organisée du 5 au 11 octobre 2026 en Moselle. Portée notamment par l’Apei Moselle, cette initiative permet de collecter des fonds pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap et de sensibiliser le public à leurs besoins. 

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Par LGFR
La Gazette Moselle
Publié le 9 octobre 2026 - Mis à jour le 9 octobre 2026

En échange d’une brioche, les habitants sont invités à faire un don, avec un montant minimum conseillé de cinq euros. L’argent récolté servira à financer des actions en faveur des enfants et des adultes accompagnés par les associations, notamment pour améliorer leurs conditions de vie, d’accueil et de bien-être.

La Moselle mobilisée pour le handicap

Le lancement de cette édition s’est tenu le 5 octobre dernier au Département de la Moselle, en présence de son président, Patrick Weiten, et des associations membres de l’UDAPEI 57. À travers son soutien à cette opération, le Département de la Moselle poursuit son engagement en faveur des personnes en situation de handicap et contribue à promouvoir la solidarité et l’inclusion et contribue à faire évoluer les regards, à faire vivre les valeurs de solidarité et de tolérance, à valoriser le travail des associations ainsi qu’à mobiliser bénévoles et familles autour d’un projet commun.  

Où acheter une brioche en Moselle Nord ?

En Moselle Nord, plusieurs points de vente participent à l’opération. Les habitants peuvent retrouver les brioches à l’Intermarché Super d’Aumetz, à l’Intermarché Hyper de Basse-Ham, chez E.Leclerc à Fameck, au Carrefour Market de Manom, ainsi qu’à Thionville, au centre commercial Carrefour Géric, chez E.Leclerc et à l’hôpital Bel-Air. À Yutz, des stands sont également installés au Carrefour Market, au Supermarché Match et chez Norma. Les dons recueillis contribueront au financement d’actions en faveur des personnes en situation de handicap. 