Le 23 octobre prochain, le MEDEF 71 se mobilisera en Saône-et-Loire pour lancer la matinée « Job Rebond ». Ce nouveau dispositif gratuit est conçu pour favoriser l'inclusion locale en accompagnant gratuitement les femmes touchées par le cancer vers un retour réussi à l'emploi vers une reprise d’activité sereine.

Après une phase essentielle d'ateliers de mobilisation, de coaching et de valorisation de l'estime de soi, l'événement franchit une étape opérationnelle. Le programme débutera ainsi à 9h00 par une conférence de sensibilisation dédiée à la diversité et à l'intégration de ces profils spécifiques au sein du tissu économique territorial.

Un job dating pour connecter entreprises et candidates

Le cœur de cette matinée reposera sur un job dating stratégique organisé de 10h30 à 12h30. Les recruteurs de Saône-et-Loire sont invités à s'engager activement dans cette démarche inclusive en rencontrant des candidates préparées en amont. Soutenue par Aésio Mutuelle ainsi que par plusieurs partenaires institutionnels et associatifs, cette action permet de lever les freins périphériques à l'emploi. Elle offre aux chefs d'entreprise l'opportunité de concrétiser leurs engagements RSE tout en intégrant de nouveaux talents motivés.

Les entreprises volontaires et les candidates intéressées peuvent s'inscrire directement auprès de Maëva Panillard, chargée de mission pour le MEDEF 71, afin de participer à ce rendez-vous unique et donner un nouvel élan à l'économie inclusive locale.







