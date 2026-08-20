La justice chinoise a condamné jeudi à la prison à vie le fondateur du géant Evergrande et infligé plus de 2 milliards d'euros d'amendes au groupe symbole de la crise de l'immobilier qui continue à peser sur l'économie nationale.

Evergrande était autrefois le principal promoteur immobilier de Chine, porté par des décennies d'urbanisation rapide et d'amélioration du niveau de vie dans tout le pays.

Un durcissement des conditions d'accès au crédit visant à limiter les emprunts excessifs l'a poussé au défaut de paiement en 2021.

La déconfiture d'Evergrande et d'autres pairs de l'industrie et la crise du marché immobilier continuent à entraver la croissance dont ils ont longtemps été un des moteurs.

Le fondateur d'Evergrande Xu Jiayin - "Hui Ka Yan" en cantonais -, homme de 67 ans aux origines modestes devenu l'incarnation de la réussite avant sa chute, a été arrêté en 2023, selon la presse.

Il était considéré comme un des hommes les plus riches de Chine et appartenait à la Conférence consultative politique du peuple chinois, organe consultatif du Parti communiste au pouvoir.

Une photo ancienne le montre tout sourire poursuivi par des journalistes à la sortie d'une réunion de la Conférence consultative, la cravate au vent, le cheveu noir en arrière et une ceinture de marque de luxe à la taille.

Le tribunal de Shenzhen qui le jugeait avec d'autres prévenus l'a condamné à la prison à vie, à la déchéance de ses droits civiques et à la confiscation de tous ses biens, a indiqué la cour de Shenzhen sur le réseau social WeChat.

Des photos publiées par la cour le montrent grisonnant et sombre à la barre entre deux policiers, loin de l'image d'antan.

Entièrement responsable

Le tribunal le désigne comme "entièrement responsable" des opérations du groupe et de ses filiales. Les juges lui imputent ainsi qu'au groupe, entre 2016 et 2021, une falsification "continue et massive (des) états financiers", une surévaluation des actifs et une dissimulation des passifs, des levées de fonds et des émissions de titres frauduleuses, la prise de contrôle d'établissements financiers par la corruption ou encore des détournements de fonds.

Le tribunal invoque les vastes répercussions de la déconfiture d'Evergrande.

Les agissements du groupe et de son fondateur "ont gravement perturbé l'ordre économique de marché socialiste", dit-il. "Les sommes en jeu étaient particulièrement importantes, les circonstances particulièrement graves, causant des pertes économiques et un préjudice social particulièrement importants", a-t-il jugé.

Le groupe Evergrande a été condamné à une amende de 8,82 milliards de yuans (1,12 milliard d'euros); sa filiale Evergrande Real Estate à une amende de 7 milliards de yuans (890 millions d'euros), a précisé le tribunal.

Cinq autres hauts responsables du groupe Evergande ont été condamnés à des peines de prison de 6 à 18 ans sous différents chefs d'accusations, selon le tribunal.

Au total, 56 personnes ont été condamnées à des peines de prison, a rapporté l'agence Chine nouvelle.

Le tribunal avait indiqué en avril que "Xu Jiayin (avait) reconnu sa culpabilité et (avait) exprimé des remords" devant les juges.

Le procès a été entouré d'une grande discrétion.

Englué dans les dettes, le groupe Evergrande a fait défaut en 2021, et une ordonnance de liquidation judiciaire a été émise contre lui en 2024. Le groupe a été radié de la bourse de Hong Kong en 2025.

La crise du secteur immobilier continue à plomber l'économie chinoise. Elle n'a pas seulement porté un coup dur au secteur de la construction et au patrimoine des Chinois, elle pèse sur la confiance des ménages et contribue à une consommation intérieure atone, compliquant les efforts gouvernementaux pour rendre la croissance moins dépendante des exportations.