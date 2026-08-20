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La braderie de Lille, l’identité de toute une région

La braderie, qui se tiendra les 5 et 6 septembre, vient de dévoiler ses contours : elle sera tournée vers la transition écologique.

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La braderie de Lille a compté 51 km d'étals en 2025 ! © DR

La braderie de Lille a compté 51 km d'étals en 2025 ! © DR

Par Nadia Daki
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 20 août 2026 - Mis à jour le 20 août 2026
<p>Événement majeur de la vie régionale, la braderie de Lille réunit&nbsp; près de 2,5 millions de personnes traditionnellement le premier week-end de septembre. Cette année, elle aura lieu les 5 et 6 septembre sur un périmètre identique à celui des années précédentes depuis l’attentat de Nice. «<em>L’environnement est sécurisé, rien n’est laissé au hasard</em>», précise le maire Arnaud Deslandes. En effet, le dispositif déployé est conséquent : 640 blocs de béton et 1 571 barrières, avec 117 points de fermeture, seront installés. 46 véhicules de sécurité en entrée de rues, 19 points de pré ba.

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