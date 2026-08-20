La braderie de Lille, l’identité de toute une région

Tourisme
Hello Lille Destination : l'office de tourisme change de braquet
20/08/2026 Marine Tesse
Lille (59)
La braderie, qui se tiendra les 5 et 6 septembre, vient de dévoiler ses contours : elle sera tournée vers la transition écologique.
La braderie de Lille a compté 51 km d'étals en 2025 ! © DR
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