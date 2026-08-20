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Handitourisme : Metz facilite l’accueil des visiteurs en situation de handicap

L’Agence Inspire Metz – Office de Tourisme, labellisée «Tourisme & Handicap», propose plusieurs services destinés à faciliter la découverte de la cité messine par les personnes en situation de handicap. 


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Par S.M
La Gazette Moselle
Publié le 20 août 2026 - Mis à jour le 20 août 2026

Découvrir Metz lorsqu’on est en situation de handicap peut nécessiter un peu d’anticipation. Pour accompagner les visiteurs dans la préparation de leur séjour, l’Agence Inspire Metz – Office de Tourisme, labellisée «Tourisme & Handicap», propose plusieurs services et recense les lieux accessibles de l’Eurométropole.

Activités touristiques, hébergements, restaurants et sites culturels : une sélection d’adresses permet aux visiteurs de préparer plus facilement leur découverte de la ville. L’Office de Tourisme met également gratuitement à disposition plusieurs équipements, comme des fauteuils roulants, un dictaphone ou encore une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite. Les équipes peuvent par ailleurs apporter des conseils personnalisés en fonction des besoins de chacun.

Des établissements labellisés 

Plusieurs établissements de l’Eurométropole bénéficient du label «Tourisme & Handicap». À Metz, c’est notamment le cas de l’Agence Inspire Metz – Office de Tourisme, du Centre Pompidou-Metz et du FRAC Lorraine. À Montigny-lès-Metz, le Château de Courcelles fait également partie des établissements labellisés.

L’objectif est de permettre à chacun de profiter plus sereinement des richesses touristiques et culturelles du territoire. Les visiteurs peuvent retrouver les informations pratiques et les services disponibles sur la page dédiée à l’Handitourisme de l’Office de Tourisme. 