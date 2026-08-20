Découvrir Metz lorsqu’on est en situation de handicap peut nécessiter un peu d’anticipation. Pour accompagner les visiteurs dans la préparation de leur séjour, l’Agence Inspire Metz – Office de Tourisme, labellisée «Tourisme & Handicap», propose plusieurs services et recense les lieux accessibles de l’Eurométropole.

Activités touristiques, hébergements, restaurants et sites culturels : une sélection d’adresses permet aux visiteurs de préparer plus facilement leur découverte de la ville. L’Office de Tourisme met également gratuitement à disposition plusieurs équipements, comme des fauteuils roulants, un dictaphone ou encore une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite. Les équipes peuvent par ailleurs apporter des conseils personnalisés en fonction des besoins de chacun.

Des établissements labellisés

Plusieurs établissements de l’Eurométropole bénéficient du label «Tourisme & Handicap». À Metz, c’est notamment le cas de l’Agence Inspire Metz – Office de Tourisme, du Centre Pompidou-Metz et du FRAC Lorraine. À Montigny-lès-Metz, le Château de Courcelles fait également partie des établissements labellisés.

L’objectif est de permettre à chacun de profiter plus sereinement des richesses touristiques et culturelles du territoire. Les visiteurs peuvent retrouver les informations pratiques et les services disponibles sur la page dédiée à l’Handitourisme de l’Office de Tourisme.