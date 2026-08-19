La Fère : le musée Jeanne d’Aboville ouvre ses portes gratuitement

À La Fère, le musée Jeanne d’Aboville participera aux Journées européennes du patrimoine les 19 et 20 septembre 2026, avec une ouverture gratuite de 10h à 17h30 durant tout le week-end. Plusieurs rendez-vous sont programmés pour faire découvrir les collections à différents publics. Le samedi et le dimanche à 11h, une visite-quiz d’environ 40 minutes permettra aux visiteurs de parcourir le musée de manière ludique. À 14h le samedi, les conservateurs-restaurateurs Angélique Bigolet et Tiago de Souza Martin présenteront leur travail autour de deux œuvres de Jean-Baptiste Lallemand récemment restaurées. Une intervention de restauration sera également réalisée sur place sur deux petits panneaux de la Renaissance italienne. Enfin, à 16h30, une visite consacrée aux œuvres moins connues du musée sera proposée au public adulte.

Le patrimoine soutient l’attractivité locale

Au-delà de l’accès aux collections, ce type de rendez-vous contribue à faire du patrimoine un outil d’animation des territoires. Les Journées européennes du patrimoine permettent chaque année à de nombreux sites culturels d’élargir leur fréquentation en proposant des accès gratuits ou des animations spécifiques. Pour les villes et les acteurs touristiques locaux, ces événements constituent une occasion de valoriser leur patrimoine, de renforcer leur visibilité et de générer des flux de visiteurs susceptibles de bénéficier également aux commerces, restaurants et autres activités de proximité. À La Fère, la programmation du musée participe ainsi à l’animation culturelle et touristique de la commune.