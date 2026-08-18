Rouen Tourisme renforce son réseau avec 11 nouveaux adhérents

Parmi les nouveaux adhérents figurent Bickett, un bar à fromages, Carrousel et La Petite Flamme, deux restaurants, ainsi qu’E-Practrice, qui propose une expérience de golf connecté. La Galerie de l’Angle et l’agence événementielle GSA Événements viennent également compléter cette nouvelle promotion.

Côté hébergement, l’Hôtel Morand, Les Chambres du Jardin Fleuri et le Manoir de la Muette rejoignent le réseau. Le projet de réhabilitation de l’ancienne église Sainte-Croix-des-Pelletiers, porté par La Nef, fait également son entrée, tout comme VTC Elbeuf, spécialisé dans les transferts vers la gare de Rouen et les aéroports de Paris et de Beauvais.

Gagner en visibilité

Pour les acteurs locaux, rejoindre Rouen Tourisme permet notamment de participer à la promotion de la destination et d’échanger avec d’autres professionnels du secteur. Les adhérents peuvent également profiter de visites guidées en avant-première, de rencontres et de rendez-vous conviviaux, tout en bénéficiant d’une visibilité à travers les supports de communication de l’Office de Tourisme. Un moyen de créer des liens entre professionnels tout en faisant mieux connaître les différentes facettes du territoire aux visiteurs.



