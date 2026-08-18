Aisne : une plateforme gratuite donne accès à des milliers de contenus

Accessible gratuitement aux Axonais de plus de 16 ans, RELAX Aisne rassemble plusieurs milliers de contenus culturels et éducatifs accessibles en ligne. La plateforme permet notamment de consulter des films, écouter de la musique, lire la presse et des livres, accéder à des mangas ou encore suivre des contenus d’autoformation. L’offre vise différents publics et peut être utilisée depuis chez soi, notamment pendant les vacances. Ce service numérique élargit ainsi l’accès aux ressources culturelles sans nécessiter de déplacement vers un équipement dédié.

Le numérique élargit l’accès à la culture

À l’échelle nationale, les plateformes culturelles numériques constituent un outil complémentaire aux bibliothèques, médiathèques et autres équipements physiques. Elles permettent aux collectivités et aux acteurs publics de diffuser des contenus auprès d’un public plus large, tout en répondant à l’évolution des usages culturels. Pour les territoires, notamment ceux où l’accès aux équipements peut nécessiter davantage de déplacements, ces services numériques constituent également un levier d’accessibilité et de réduction des distances.