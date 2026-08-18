Verdun : les Flâneries musicales animent le parc Japiot

À Verdun, le parc Japiot accueille chaque dimanche après-midi les Flâneries musicales, avec des concerts gratuits programmés jusqu’au 30 août à partir de 15h30. Plusieurs artistes et styles se succèdent pour proposer une animation régulière durant l’été et attirer habitants comme visiteurs. Au-delà de l’accès gratuit à la Culture, ces rendez-vous peuvent contribuer à générer des flux dans les secteurs voisins et profiter aux commerces, cafés, restaurants et autres activités accueillant du public. En maintenant cette programmation sur plusieurs dimanches, la ville renforce également son offre estivale et son attractivité touristique.

Les événements culturels structurent l’offre touristique locale

À l’échelle nationale, l’enjeu se déplace aussi vers la capacité des événements culturels à structurer une offre touristique sur plusieurs semaines. Une programmation régulière permet aux territoires de diversifier leurs propositions au-delà des grands événements ponctuels et de mieux répartir les périodes de fréquentation. Pour les collectivités, cela peut également favoriser la mise en réseau des acteurs culturels, touristiques et associatifs locaux et renforcer la visibilité d’une destination. Cette stratégie répond à une problématique commune à de nombreuses villes : construire une offre suffisamment régulière et identifiable pour se différencier dans un marché touristique où les visiteurs disposent d’un nombre croissant de destinations et d’activités.