Le candidat Horizons à la présidentielle, Edouard Philippe, estime que "l'urgence est de fermer les vannes de l'immigration" à Mayotte, et ce "totalement", dans un entretien publié par le journal France Mayotte Matin jeudi, à la veille de son déplacement dans le petit archipel.

"Pour construire l'avenir de Mayotte, l'urgence est de fermer les vannes de l'immigration. Pas à moitié. Totalement", souligne l'ancien Premier ministre, qui lance sa rentrée avec une visite vendredi et samedi dans le département le plus pauvre de France, avant de se rendre sur l'île de La Réunion.

Même s'il se dit "attaché au droit d'asile, qui fait partie de notre tradition républicaine", il prend l'"engagement", s'il accède à l'Elysée, que "l'enregistrement de toute nouvelle demande d'asile à Mayotte sera suspendu pendant le prochain quinquennat".

Et "tant que le territoire restera saturé, cette voie d'immigration restera fermée".

Mayotte comptait quelque 323.000 habitants au 1er janvier 2026, selon l'Insee, dont environ la moitié de nationalité étrangère, en très grande majorité des Comoriens.

Le petit archipel de l'océan Indien est devenu une destination sur une nouvelle route migratoire empruntée par des ressortissants des pays de la région des Grands Lacs (RDC, Rwanda, Burundi), souvent via les Comores.

"Quel est le sens de créer un appel d'air supplémentaire pour une immigration africaine qui vient se surajouter à une immigration comorienne hors de contrôle ? C'est absurde, hypocrite et dangereux pour le territoire", fait valoir Edouard Philippe.

Le favori des sondages à droite souhaite qu'un "centre de retour français soit installé dans la région, en Afrique de l'Est, afin d'éloigner rapidement et massivement les étrangers en situation irrégulière installés à Mayotte".

Alors que le droit du sol a déjà été restreint à Mayotte par une loi de 2025, Edouard Philippe juge qu'"il faut aller encore plus loin et le suspendre totalement pendant plusieurs années".

"Plus largement, je propose un moratoire total sur les voies d'accès à l'immigration à Mayotte pour toute la durée du quinquennat, y compris en matière d'immigration familiale", poursuit-il.

"Sur Mayotte, je fixe deux priorités: reprendre le contrôle migratoire, accélérer la reconstruction et les grands équipements" après le passage dévastateur du cyclone Chido en décembre 2024, indique Edouard Philippe.

"Moi, je promettrai peu. Mais je fais confiance aux Mahorais, si l'Etat joue sa part, pour faire de Mayotte une pépite de l'océan Indien", conclut-il.