Wall Street clôture en hausse, record du Nasdaq

La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, faisant preuve de résilience malgré des taux obligataires toujours élevés, aidée notamment par certains mastodontes de la tech américaine.

L'indice Nasdaq (+1,05%) a décroché un nouveau record en séance (à 27.544,06 points) et en clôture (à 27.477,31 points). L'indice élargi S&P 500 s'est octroyé 0,66% et le Dow Jones a gagné 0,18%.

Wall Street "s'en est bien sorti alors que les investisseurs avaient peu de nouvelles à se mettre sous la dent", commente auprès de l'AFP Christopher Low, de FHN Financial.

"Le marché obligataire est en pleine tourmente, comme toute la semaine dernière, mais personne n'a semblé s'en soucier aujourd'hui", ajoute l'analyste.

Le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain évoluait en effet autour de 5,31% vers 20H15 GMT contre 5,27% à la clôture vendredi. En séance, il a de nouveau dépassé 5,34%, retrouvant ses sommets de 2002.

Des taux hauts sont, en théorie, de nature à crisper les investisseurs.

Mais les opérateurs "ont largement ignoré la pression persistante et ont passé une grande partie de l'après-midi à consolider leurs gains", notent les analystes de Briefing.com.

Pour M. Low, "il y a encore énormément de liquidités disponibles et (...) de capitaux en quête d'investissement."

Plusieurs géants du secteur technologique et de l'intelligence artificielle (IA) ont ainsi terminé en nette hausse, à l'instar de Nvidia (+2,12%), Microsoft (+1,48%), Broadcom (+2,08%), Alphabet (+0,86%) ou Meta (+1,90%).

Cette progression est "un signe possible de la confiance du marché dans les perspectives financières des entreprises à l'aube de la saison des résultats", estiment les experts de Briefing.com.

Côté indicateurs, les opérateurs ont pris connaissance de l'indice d'activité (ISM) dans les services pour septembre, qui est resté quasiment stable.

Ils attendent désormais la publication du compte rendu (minutes) de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed), prévue mercredi.

"D'ordinaire, les comptes rendus ne sont pas très intéressants, mais celui-ci fait suite à la première hausse des taux de la Fed depuis juillet 2023", remarque Jay Woods, de Freedom Capital Markets.

Il sera donc particulièrement scruté, les investisseurs cherchant à y déceler d'éventuels indices sur l'orientation future de la politique monétaire américaine.

A la cote, le géant des semi-conducteurs taïwanais TSMC (+2,78% à 485,91 dollars) a avancé après que le milliardaire Elon Musk a fait état de discussions sur une potentielle participation du groupe à Terafab, un projet de site géant sur lequel il veut fabriquer ses propres processeurs, surtout destinés à l'IA.

Le concepteur américain de logiciels PTC s'est envolé de 33,49% à 192,26 dollars après que le géant français des équipements électriques Schneider Electric a annoncé racheter l'entreprise pour 22,6 milliards de dollars, soit environ 40% de plus que sa capitalisation boursière à la clôture vendredi.

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