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Sécheresse : Mâcon passe en niveau de crise et restreint l’eau

Face à la dégradation de la situation hydrologique, la préfecture place Mâcon en niveau de crise. Les restrictions sont prévues jusqu’au 30 septembre.

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© Ville de Mâcon.

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Par LGFR
La Gazette Bourgogne
Publié le 20 août 2026 - Mis à jour le 20 août 2026

La préfecture de Saône-et-Loire a renforcé les mesures de restriction de l’usage de l’eau. Un arrêté, signé le 18 août 2026 après consultation du comité ressources en eau, tient compte du faible niveau des cours d’eau et des conditions météorologiques. Mâcon, située dans le secteur «Saône aval», est désormais classée en niveau de crise. Ce niveau concerne également les zones «Arroux-Morvan», «Arconce et Sornin», «Bourbince», «Grosne» et «Seille et Guyotte».

Des mesures jusqu’au 30 septembre

Le secteur de la Dheune reste, pour sa part, placé en alerte renforcée. Les restrictions applicables à chaque zone figurent dans l’arrêté préfectoral et concernent différents usages de l’eau. Elles sont prévues jusqu’au 30 septembre, mais leur maintien n’est pas définitif. La préfecture pourra modifier, renforcer ou lever ces mesures selon l’évolution des conditions météorologiques et hydrologiques. Les habitants peuvent consulter les restrictions applicables à leur secteur sur la plateforme VigiEau, qui permet également de recevoir des alertes en cas de changement du niveau de vigilance.