Abbeville installe un mur éphémère d’expression des femmes

«La séparation ne règle pas tout mais elle vous apporte la liberté», «La colère ne sert à rien, elle vous empêche d’avancer», «La liberté est une lutte constante».

La ville d’Abbeville vient d’installer un premier mur éphémère d’expression des femmes devant le chantier de restauration du beffroi. Il offre un espace pour partager un témoignage, une pensée, un message ou une revendication : «Nous souhaitons, à travers ce rendez-vous, faire connaître ce nouvel espace et inviter les femmes qui le souhaitent à se l’approprier et à venir y déposer leurs mots, leurs pensées, leurs témoignages ou leurs messages», explique la collectivité.



En place jusqu'au 25 novembre

Ce mur éphémère d’expression des femmes sera en place jusqu’au 25 novembre qui est la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Il évoluera au fil des contributions, qui sont déjà nombreuses.

La municipalité annonce qu’un mur pérenne verra également le jour dans les prochains mois pour inscrire durablement ces voix dans l’espace public.