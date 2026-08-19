Le Forum des Sports se tiendra samedi 5 septembre, de 13h30 à 18h00, au stade Saint-Roch à Autun. Organisé par l’Office Municipal des Sports avec la Ville, l’événement permettra de rencontrer les associations sportives locales. Les visiteurs pourront échanger avec les bénévoles et les éducateurs, découvrir les disciplines proposées et obtenir des informations sur les inscriptions pour la saison 2026-2027.

Cette journée s’adresse à tous les publics, enfants comme adultes, débutants ou pratiquants confirmés. Les clubs proposeront des stands, des démonstrations et différentes animations. L’objectif est de faciliter la découverte des activités disponibles sur le territoire et d’aider chacun à choisir une pratique adaptée à ses envies.



Des activités à tester

Sports collectifs, disciplines individuelles, activités de plein air, sports de combat, gymnastique, danse ou encore bien-être seront représentés. Certaines associations proposeront également des ateliers d’initiation. Le public pourra ainsi assister aux démonstrations, tester plusieurs activités et échanger directement avec les représentants des clubs.

L’accès au Forum des Sports est gratuit. Les participants pourront circuler librement entre les différents espaces durant toute l’après-midi. Le rendez-vous doit ainsi permettre aux habitants d’Autun de découvrir l’offre sportive locale et de préparer leur rentrée dans un club.