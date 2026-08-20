À Amiens, le CIAP propose des activités culturelles en août

Le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) d’Amiens poursuit son programme estival destiné au jeune public. Après les rendez-vous du 18 août, les familles peuvent encore participer à deux activités le 24 août. Les enfants de 0 à 3 ans pourront découvrir le patrimoine local lors d’une visite sensorielle consacrée au métro, à 10h. Les 3-6 ans pourront participer à un atelier créatif autour de la photographie, à 11h.



Ces animations se déroulent au CIAP, situé 23 place Notre-Dame, au premier étage de l’Office de tourisme. Elles visent à faire découvrir le patrimoine amiénois à travers des formats adaptés aux différents âges.

Un escape game jusqu’au 29 août



À partir de 10 ans, un escape game intitulé « Évasion au beffroi » est également proposé. Plusieurs séances sont prévues les 25, 28 et 29 août, à 11h, 14h et 16h. Les participants doivent réserver leur créneau à l’avance. Les activités sont payantes et accessibles sur réservation. Les inscriptions peuvent être effectuées en ligne ou auprès du CIAP par téléphone au 03 22 22 58 98.