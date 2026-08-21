La commune, socle de la démocratie et de la citoyenneté

Interview

À l’heure des bouleversements climatiques et d’une ambiance politique chahutée, la commune continue de se réinventer, tant au niveau de ses infrastructures que du lien qui unit les citoyens à la figure politique préférée des Français : le maire. Les élus du Nord auront l’occasion d’en débattre lors du 70ème Congrès des Maires du Nord et des EPCI, à Douai le 24 septembre prochain.