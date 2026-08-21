Collectivités locales
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Interview

La commune, socle de la démocratie et de la citoyenneté

À l’heure des bouleversements climatiques et d’une ambiance politique chahutée, la commune continue de se réinventer, tant au niveau de ses infrastructures que du lien qui unit les citoyens à la figure politique préférée des Français : le maire. Les élus du Nord auront l’occasion d’en débattre lors du 70ème Congrès des Maires du Nord et des EPCI, à Douai le 24 septembre prochain.

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Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 21 août 2026 - Mis à jour le 21 août 2026
<p>Le thème retenu par l’Association des Maires du Nord pour la prochaine édition de son congrès annuel est : «Penser l’aménagement de ma commune à horizon 2050», le 24 septembre à Gayant Expo (Douai). Un congrès qui marque également les 70 ans de l’Association des Maires du Nord, actuellement présidée par Bernard Gérard. «L’adaptation au change ment climatique est un thème central de nos communes. Les canicules de cet été l’ont une nouvelle fois démontré. Il faut penser les aménagements à l’aune de ces bouleversements, que ce soit au niveau de nos écoles comme d’autres bâtiments communaux. Ce.

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