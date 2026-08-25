Plus grand salon européen du jeu vidéo, la Gamescom démarre mardi soir à Cologne (Allemagne), en l'absence toutefois du blockbuster "Grand Theft Auto VI", dont la sortie en novembre est très attendue pour relancer une industrie à la peine.

Professionnels, journalistes et fans auront un premier aperçu de cette édition lors de la soirée d'ouverture, qui dévoilera à partir de 20h de nouveaux titres au cours d'un show de près de deux heures.

L'an dernier, près de 360.000 personnes avaient arpenté les allées de l'imposant parc des expositions (Koelnmesse) accueillant cette grand-messe du jeu vidéo, renouant quasiment avec le pic de fréquentation pré-Covid d'environ 370.000 participants.

Dès mercredi, les visiteurs, parfois déguisés, pourront tester les dernières nouveautés sur plusieurs centaines de bornes. Cette édition 2026 accueille plus de 1.600 exposants et présentera plus de 800 jeux, selon le site de l'organisateur.

Parmi eux, le géant japonais Nintendo viendra présenter des titres comme "Nintendo Switch Sports Resort", tandis que l'américain Microsoft (Xbox) dévoilera ses futures grosses productions "Call of Duty: Modern Warfare 4" et "Gears of War: E-Day". Comme l'an dernier, le japonais Sony a préféré faire l'impasse.

Autre grand absent: "Grand Theft Auto VI".

Le studio américain Rockstar Games continue de distiller au compte-gouttes les informations avant sa sortie le 19 novembre mais le "large aperçu" du jeu diffusé jeudi soir sur Netflix promet de détourner un temps l'attention du salon.

Malgré tout, l'offre s'annonce pléthorique: pour éviter de se retrouver en concurrence avec "GTA VI", de nombreux éditeurs ont préféré avancer leurs sorties en septembre et en octobre, quitte à provoquer un embouteillage rarement observé dans l'industrie.

De quoi mettre un peu plus sous pression le portefeuille des joueurs, déjà bien entamé par la hausse du prix des consoles et des composants informatiques, en partie liée à la flambée du coût des puces mémoires RAM très demandées par les acteurs de l'intelligence artificielle pour faire fonctionner leurs modèles.

"Il y a tout simplement trop de jeux", observe pour l'AFP Joost van Dreunen, professeur à la New York University Stern School of Business et spécialiste de l’économie du jeu vidéo, et "le marché est très saturé".

Confronté à une baisse des investissements et à une hausse exponentielle des budgets de production, le secteur cherche désormais "à améliorer ses marges" à tout prix, affirme l'économiste, que ce soit "en abandonnant le support physique, en modifiant ses modes de distribution ou en réduisant les coûts".

Depuis janvier, près de 10.000 personnes y ont perdu leur emploi, selon le site ASGC Games Industry Layoffs Tracker, qui estime que ce chiffre pourrait avoisiner les 15.000 sur l'année, soit proche du record de 2024.